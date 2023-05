Operationen nach Feuerunfall: Mary liebt es, in Tirol zur Schule zu gehen

Nach dem Feuerunfall vor fünf Jahren macht die Zehnjährige in Wörgl Therapien, ehe es Ende Juni zurück nach Afrika geht.

Wörgl – Nach einem Besuch der Missionsstation Ntronang in Ghana im Jahr 2006 begann die Wörglerin Elisabeth Cerwenka Spenden zu sammeln. Seit dieser Zeit werden mit dem Geld dringend benötigte Operationen, Medikamente, Lebensmittel oder auch Schulgelder vor Ort bezahlt. Auch die Leserinnen und Leser der Tiroler Tageszeitung spenden immer wieder regelmäßig für die Afrikahilfe.





Wie berichtet, hat Cerwenka vor fünf Jahren die damals kleine Mary nach Österreich gebracht. Das Mädchen hatte bei einem Feuerunfall schwere Verbrennungen erlitten. Operationen und Hauttransplantationen waren notwendig, um Mary ein normales Leben zu ermöglichen.

Nach einer erneuten Operation in einer Privatklinik in Salzburg im März dieses Jahres ist Mary mit ihrem Begleiter Samuel, bei dessen Familie sie in Ntronang auch wohnt, nun in Wörgl.

2017 konnte sie nicht mehr als drei Schritte gehen, jetzt geht sie einmal in der Woche klettern. Elisabeth Cerwenka

Dort muss sie bis zu ihrem Rückflug am 30. Juni zweimal in der Woche zur Therapie gehen und darf die 4. Klasse der Volksschule besuchen. „Neben viel Bewegung liebt sie es, in die Schule zu gehen. Keine Stunde darf sie versäumen“, erzählt Cerwenka. Schon als Mary 2020 in Wörgl war, durfte sie die 1. Klasse Volksschule besuchen. „Auch jetzt hat sie sofort eine Zusage bekommen“, so Cerwenka. Das Mädchen versteht neben ihrer Muttersprache Twi sehr gut Englisch und bekommt auch sehr viel mit, was auf Deutsch gesprochen wird.

„In Afrika geht sie in eine Privatschule, in der auch Englisch gesprochen wird. Durch ihren Unfall hat sie nie einen Kindergarten besuchen können, ihre Mutter ist Analphabetin und am Anfang musste sie alle sechs Monate nach Österreich reisen. Das wäre in einer normalen Schule unmöglich gewesen“, erklärt Cerwenka.

Vor drei Jahren hat Mary einen Schwimmkurs gemacht. „Sie konnte schwimmen wie ein Fisch“, erinnert sich Cerwenka. Das muss jetzt wieder einmal geübt werden. Radfahren zu lernen steht dann als Nächstes auf dem Programm. „2017 konnte sie nicht mehr als drei Schritte gehen, jetzt geht sie einmal in der Woche klettern und ist extrem bewegungsfähig“, freut sich Cerwenka und bekommt dabei feuchte Augen.