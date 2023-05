Bei Wildunfall getötet? Verwester Wolfskadaver an Reschenstraße in Prutz gefunden

Nach mehreren Rissen von Nutz- und Wildtieren in Tirol liegen die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen vor: Genetisch bestätigt wurden Wolfsrisse in Assling, Außervillgraten, Kartitsch, St. Johann im Walde (alle in Osttirol) und in Umhausen im Bezirk Imst. Im Osttiroler Isel- und Pustertal sowie in Gnadenwald im Bezirk Innsbruck-Land wurde zudem ein Goldschakal nachgewiesen. Bei den Rehrissen im Bereich Wildschönau und Hopfgarten im Unterland konnten keine Hinweise und DNA-Spuren eines Bären gefunden werden.

Aktuell sind in Tirol drei Abschussverordnungen für Wölfe – zwei in Osttirol und eine im Ötztal – in Kraft. In Assling und in Außervillgraten wurde im Zuge der DNA-Analyse gleich zwei Mal in einem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang ein Wolf anhand von Rissen nachgewiesen. Daraus ergibt sich eine geringfügige Verschiebung bei den Jagdgebieten, in denen ein Wolf im Rahmen der betreffenden Verordnung zum Abschuss freigegeben ist. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert.