Indischer Politiker ließ Wasserreservoir wegen Handy auspumpen

Neu-Delhi – In Indien hat ein Regierungsmitarbeiter ein Wasserreservoir auspumpen lassen, um sein hineingefallenes Handy wiederzubekommen. Der Lebensmittelinspektor habe bei einem Ausflug mit Freunden im Bundesstaat Chhattisgarh dort Selfies gemacht, berichtete die Times of India am Samstag.