Deutsche stolperte in Ellmau über Stein und stürzte ab: Offener Bruch am Bein

Ellmau – Doppeltes Pech für eine Wanderin, die mit einer Gruppe im Wilden-Kaiser-Gebiet unterwegs war. Die Frau stürzte aus Unachtsamkeit über eine Stein, stürzte senkrecht ab und wurde anschließend auch noch von dem losgetretenen Stein schwer am Unterschenkel verletzt.

Der Unfall passierte gegen Mittag, als die Frau mit einer deutschen Wandergruppe am Kopftörl im Gemeindegebiet von Ellmau unterwegs war. Gemeinsam mit zwei Männern stieg sie von der Wochenbrunnalm zur Gruttenhütte auf und wollte anschließend über den ausgewiesenen Steig Nr. 825 zum Kopftörl aufsteigen. Unterhalb des Friedrichsturms, auf einer Seehöhe von 2070 Metern, kam die Gruppe vom markierten Steig ab und verlor die Orientierung.

Beim Versuch, auf den markierten Steig zurückzukehren, stolperte die 31-jährige Deutsche über einen Stein und verlor dadurch das Gleichgewicht. Sie stürzte über eine Kante rund drei Meter senkrecht in die Tiefe und blieb dort verletzt liegen. Der losgetretene Stein prallte ihr auch noch auf den linken Unterschenkel, wodurch sie sich einen offenen Unterschenkelbruch zuzog. Die Begleiter setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde durch den NAH „C4“ geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Die beiden Männer konnten selbstständig ins Tal absteigen. (TT.com)