Siege für IEV und TC Wörgl

Innsbruck – Den Heimvorteil perfekt ausgenützt haben gestern in der 2. Tennis-Bundesliga die Spielerinnen des TK IEV MED-EL gegen UTC Stockerau. Die Tirolerinnen feierten in der 4. Runde einen 5:2-Sieg. Noch souveräner agierte die Mannschaft des TC Wörgl rund um Verena Hofer und Nadja Gruber, die den GAK mit 6:1 in die Schranken wies. Bei den Herren verlor Telfs gegen UTC Strassburg 2:6. (TT)