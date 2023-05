Perfektes Finale rührte Schwazer Trio zu Tränen

Schwaz –Rührende Szenen spielten sich am Freitagabend in der Schwazer Osthalle ab. Da wurden selbst die harten Handballer butterweich. „Der Abschied war fast schon kitschig und sehr viel hat gut zusammengepasst“, fasste Thomas Lintner die Stimmung zusammen. Der sportliche Leiter von Sparkasse Schwaz Handball Tirol sah nicht nur einen 40:26-(20:13)-Sieg seiner Adler gegen HSG Graz, sondern auch die letzten Karriere-Minuten von drei langjährigen Vereinsstützen:

Nach der Partie gehörte die große Bühne den künftigen Handball-Pensionisten Balthasar Huber, Armin Hochleitner und Clemens Wilfling. In der mit 600 Fans stimmungsvoll gefüllten Osthalle ließ man das Trio mit einem eigens gedrehten Videoclip, in dem Wegbegleiter zu Wort kamen, hochleben. „Die Leute haben applaudiert und mitgefeiert, das war eine besondere Wertschätzung für die Spieler“, so Lintner. Hochleitner und Huber schafften es bis ins Nationalteam und sind damit „Paradebeispiele und Vorbilder für den Tiroler Weg“.

Dank des Sieges zu Saisonende holten sich die Tiroler Platz eins in der HLA-Abstiegsrunde. Lintner: „Eine gute Geschichte am Ende einer Saison, in der wir kämpfen mussten. Wir können mit einem guten Gefühl in die Pause gehen und hoffen, dass wir die positiven Emotionen in den Sommer mitnehmen.“ Die Mannschaft steht nach den drei Abgängen vor einem Umbruch.