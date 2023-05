Beide Spiele live auf TT.com: Außenseiter hoffen im Tiroler Cupfinale auf ein blaues Wunder

Imst (Herren/17.00 Uhr) und SVI (Damen/14.00 Uhr) haben heute im Finale des Kerschdorfer Tirol-Cups die klare bzw. leichte Favoritenrolle inne. Oberperfuss und Wilten wollen überraschen. Mit uns seid ihr bei beiden Spielen via Livestream mit dabei!

Der ehemalige Akademie-Leiter weiß, wie es sich anfühlt, die Cup-Trophäe als Trainer in die Höhe zu stemmen. Im Jahr 2009 hatte der 54-Jährige mit dem SC Schwaz triumphiert. Damals einer seiner Schützlinge: ausgerechnet Bernhard Lampl.

Heute sitzt Lampl bekanntlich auf der Imster Trainerbank und greift nach seinem dritten Cup-Titel als Coach. „Wir spielen eine Liga höher und nehmen die Favoritenrolle natürlich an. Wenn wir unsere 100 Prozent auf den Platz bringen, dann sind wir auch die bessere Mannschaft“, ging Lampl mit Selbstvertrauen voran. Die Oberländer gewannen im oberen Play-off der tt.com Regionalliga Tirol zuletzt drei der jüngsten vier Spiele und zogen durch einen 5:1-Sieg gegen Kufstein in das Finale ein. Zum zweiten Mal in Folge. Im vergangenen Jahr hatte man Fügen beim Feiern zusehen müssen. „Die Jungs kennen den Schmerz eines verlorenen Finales“, nickte Lampl und hofft auf den ersten Imster Cup-Sieg seit 37 Jahren.