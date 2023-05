Nachbarn schlugen Alarm: Einfamilienhaus stand in Amlach in Vollbrand

Amlach – Kurz nach 3 Uhr früh wurde die Feuerwehr am Sonntag zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Amlach alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das gesamte Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Nachbarn bemerkten den Brand und schlugen sofort Alarm. Sie weckten die Bewohner und brachten sie aus dem Haus, teilte die Polizei mit.