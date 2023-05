Das Spiel in voller Länge: Wilten besiegte SVI und holte Cup-Titel

Der Titelverteidiger ist entthront! Der SK Wilten holte am Pfingstsonntag beim Finale des Kerschdorfer Tirol Frauen Cups in Mayrhofen mit einem 2:0-Sieg gegen den Stadtrivalen SVI den Titel. Bei uns könnt ihr euch das Match in voller Länge anschauen. Dazu gibt's die besten Fotos in der Galerie zum Durchklicken.