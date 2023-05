Neptun-Statue beschädigt: Vandalenakt am Leopoldsbrunnen „kein Kavaliersdelikt“

In der Nacht auf Sonntag rissen Unbekannte die Bronzefigur vom Sockel. Die Statue landete im Brunnen, ein Arm und ein Bein brachen ab. Der zweite Arm ist verschwunden.

Innsbruck – Der berühmte Leopoldsbrunnen – prominent gelegen vor dem Innsbrucker Haus der Musik und gegenüber der Hofburg – kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das denkmalgeschützte Objekt neuerlich Opfer eines Vandalenakts. Bislang unbekannte Täter rissen eine Neptun-Statue, auf der Westseite des Brunnens angebracht, von ihrem Sockel und beschädigten sie schwer. Das rechte Bein und der rechte Arm der Bronzefigur wurden dabei abgebrochen.

Erst am 17. April war das Verschwinden einer von vier Wasserträgern am Leopoldsbrunnen angezeigt worden. Eine Woche später wurde die vermisste Bronzefigur unversehrt in einer Grünanlage entdeckt, montiert ist sie derzeit noch nicht.