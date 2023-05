Vierköpfige Klettergruppe im Kaisergebirge von Steinschlag erfasst

Going – Eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland ist am Pfingstmontag bei einer Klettertour im Kaisergebirge von einem Steinschlag erfasst worden. Das Gestein löste sich in einer sehr steilen Rinne. Ein 29-Jähriger erlitt einen Oberschenkelbruch, ein 30-Jähriger Prellungen am ganzen Körper und auch im Gesicht. Ein 31-Jähriger und eine 24-Jährige blieben unverletzt. Weil auch das Kletterseil beim Steinschlag beschädigt wurde, mussten alle Kletterer per Hubschrauber geborgen werden.