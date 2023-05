61-jähriger Paragleiterpilot bei Notlandung in Finkenberg verletzt

Finkenberg – Ein 61-jähriger Gleitschirmpilot musste am Montag im Gemeindegebiet von Finkenberg den Rettungsschirm auslösen und auf einer Wiese notlanden. Dabei zog sich der Deutsche Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und des Beckens zu. Nachdem ein Augenzeuge die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, wurde der 61-Jährige per Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen, berichtete die Polizei.

Der Mann startete vom Startplatz Melchboden in Richtung des 2095 Meter hohen Penken in den Tuxer Alpen. Gegen 12.40 Uhr geriet der 61-Jährige in einer Höhe von rund 2200 Meter in Turbulenzen, woraufhin er den Rettungsschirm auslöste. Bei der anschließenden Notlandung auf knapp 1270 Meter Seehöhe erlitt der Gleitschirmpilot Verletzungen am unteren Rücken. (TT.com)