Pfingsten als Wegweiser für Tirols Tennis-Asse

Schwaz – Nach der knappen 3:4-Derbyniederlage am Freitag gegen Kufstein mussten sich die Tennis-Damen des TC Schwaz am Sonntag in der 1. Bundesliga auch gegen Klagenfurt mit 3:4 geschlagen geben. Für den Bundesliga-Aufsteiger verlief damit das Pfingstwochenende nicht ganz wie erhofft. Kufstein hingegen durfte am Ende des Grunddurchgangs über den ersten Saisonerfolg jubeln.

In der 2. Damen-Bundesliga gastierte Kitzbühel am Pfingstmontag in Mödling. Nach dem 5:2-Sieg gegen die Niederösterreicherinnen steigen die Gamsstädter so wie Wörgl (4:3 in Steyr) ins obere Play-off auf. Der TK IEV beendete den Grunddurchgang nach dem 5:2-Sieg gegen Stockerau als Dritter.