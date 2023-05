Florian Silbereisen und H. P. Baxxter: Diese Stars sind „hyper“-verliebt

H. P. Baxxter (59) liebt eine 22-Jährige und Florian Silbereisen hat das Herz einer Österreicherin erobert.

München – Piercing an der Augenbraue, weißblonde Stoppelfrisur und Lederkluft, so kennen Fans der elektronischen Tansmusik H. P. Baxxter (59) seit Jahrzehnten. Nur die Frauen an der Seite des Scooter-Frontmanns wechselten in den letzten Jahren. Nach der Scheidung von seiner Ehefrau Simone (49) 2011 war der Techno-Sänger immer wieder in Beziehungen, zuletzt mit dem 30-jährigen Model Lysann Geller. Die Trennung folgte 2021.





Nun darf der Norddeutsche wieder „Hyper, Hyper“ schreien, denn er ist frisch verliebt. Seine neue Freundin heißt Sara, ist 22 Jahre alt und damit 37 Jahre jünger als der Musiker. „Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, sagte H. P., der mit bürgerlichem Namen Hans-Peter Geerdes heißt, der Bild.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Seit rund drei Monaten sei er in der neuen Beziehung. Sara komme eigentlich aus München, sei gerade nach Hamburg gezogen. Dort hätten sich die beiden kennen gelernt. „Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist“, sagte der frischverliebte Künstler, der mit Hits wie „How much is the Fish“ bekannt wurde.

Auch Silbereisen ist wieder vergeben

Apropos Fisch. Auch Entertainer Florian Silbereisen soll sich eine neue Freundin „geangelt“ haben. Die Bild veröffentlichte Fotos, auf denen der 41-jährige Traumschiffkapitän mit seiner neuen Liebe in einem Elektroboot auf einem See schipperte. Auf den Fotos ist zu sehen, wie der Ex von Helene Fischer verliebt den Arm um eine blonde Frau legt, die zufälligerweise genau wie H. P. Baxxters Freundin Sara heißt.