Schafrisse in Bayern: Landesamt verdächtigt in Salzburg verunglückten Bären

Salzburg – Jener Bär, der am 23. Mai im Salzburger Pongau von einem Zug erfasst und getötet wurde, könnte für den Schaf-Riss im Berchtesgadener Land verantwortlich sein. Das nimmt zumindest das Bayrische Landesamt an, nachdem es nun einen DNA-Nachweis auf den Kadavern gibt, der auf einen Braunbären schließen lässt. Bislang war nämlich unklar, ob die zwei Schafe, die vor gut zwei Wochen tot in Bayern gefunden wurden, von einem Wolf oder einem Bären gerissen worden waren.