Heftiger Sturm am Gardasee: Hagel und Überschwemmung in Torbole

Bei einem schweren Hagelgewitter wurde am Dienstag vor allem das nördliche Ufer des Gardasees getroffen. Es kam zu Überschwemmungen. Besonders stark wütete das Unwetter in Torobole.

Verona – Ein heftiges Gewitter mit massivem Hagel hat am Dienstagabend den oberen Teil des Gardasees heimgesucht. Besonders betroffen war die Stadt Torbole. Der Wolkenbruch mit starkem Wind ging in einen Hagelsturm über, der lange anhielt und schließlich große Überschwemmungen verursachte. Die Hagelkörner bildeten eine weiße Eisfläche, optisch wie nach einem Schneefall, berichteten lokale Medien.

Durch das Unwetter war auch der Verkehr auf der Hauptachse Gardesana blockiert. Enorme Niederschläge und Hagel gab es in den Straßen des Zentrums von Torbole, in dem sich derzeit viele Touristen, darunter auch Österreicher, aufhalten. Verletzt wurde niemand.

Ein schweres Gewitter mit Sturm und Hagel hatte am Sonntagabend am Lago Maggiore ein Schiffsunglück verursacht. Ein Hausboot mit 25 Personen an Bord kippte um, vier Personen kamen ums Leben. An Bord hatten Mitglieder verschiedenster Geheimdienste einen Geburtstag gefeiert. (APA)