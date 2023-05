Zehnjähriger Radfahrer bei Kollision mit Autolenker in Schwoich verletzt

Schwoich – Am Dienstagabend wurde ein zehnjähriger Radfahrer in Schwoich bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Der Autolenker, ein 21-jähriger Mann, bog gegen 17.25 Uhr von der L211 in die Gemeindestraße ein und befuhr diese aufgrund der unübersichtlichen Lage mit mäßiger Geschwindigkeit.