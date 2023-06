Alpine Trailrun, Manu Delago, Circo Paniko und mehr: Das ist am Wochenende los in Tirol

Schwül, warm, gelegentliche Schauer – das Wetter am Wochenende gestaltet sich so abwechslungsreich wie der Event-Kalender. Einen sportlichen Beginn verschafft der Alpine Trailrun in Innsbruck, für akrobatische Einheiten sorgt der Circo Paniko, wer es musikalischer mag, wird das „Zommkemma Festival" in Buch mögen, wo Perkussionist Manu Delago vorbeiradeln wird. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (2. Juni)

⛪➤ Lange Nacht der Kirchen: Über 40 Kirchen, Klöster und Institutionen in Tirol öffnen am Freitag ihre Pforten für interessierte Besucherinnen und Besucher und laden zu fast 100 Programmpunkten ein. Generell wird die „Nacht der offenen Türen", die von 18 Uhr bis Mitternacht dauert, in ganz Österreich veranstaltet. Wen es also freut, kann sich auch Kirchen und Kapellen aus angrenzenden Bundesländern anschauen. Jede Einrichtung hat ihr eigenes Programm, die Informationen dazu finden sich HIER. Der Eintritt ist überall frei.





Der Innsbrucker Dom St. Jakob. © Foto Rudy De Moor

🧒➤ „Mit Ruck & Sack geht´s Huck & Pack" – Kinderkabarett in Völs: Verreisen ist super – und wenn Tanja mit ihrem Freund Fredl Semmelknödel und Easy Freezy auf Reisen geht, dann kann es kein fader Entspannungsurlaub werden. Nein, es wird ein turbulentes Abenteuer, wo mit einem Boot in die See gestochen wird, durch die Luft gesegelt wird, in schwindelerregenden Höhen, um dann mit der Tschutschubahn wieder nach Hause zu reisen. Geeignet ist das Kabarett für Kinder ab fünf Jahren, zu den Anmeldungen (Kinder zahlen 6€, Erwachsene 8€) HIER. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr im Elternkindzentrum Völs.

🎸➤ Son Of The Velvet Rat in Wörgl: Son Of The Velvet Rat feiern heuer ein rundes Jubiläum, als Band und als Paar. Im Frühjahr 2003 erschien der erste Tonträger, “Spare some sugar (for the rat)” auf dem kleinen kalifornischen Indie-Label Starfish Records. Zum Jubiläum wird im VZ Komma in Wörgl als Duo aufgetreten, das Repertoire changiert zwischen zartem Neo-Folk-Chanson und rauem Garage-Rock und beinhaltet Songs aus allen Alben der vergangenen 20 Jahre. Übrigens: Son Of The Velvet Rat hat sich eine treue Fan-Base in Wörgl erarbeitet, da sie seit 2007 regelmäßig dort zu Gast sind. Karten (VVK um 20€, AK um 23€) kann man HIER reservieren oder in der Papier-und Buchhandlung Zangerl in Wörgl.

📽️ Video | Son Of The Velvet Rat – When the lights go down

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können.

🎺➤ Konzert der Militärmusik in Außervillgraten: Anlässlich des 125-jährigen Bestandsjubiläums der Musikkapelle Außervillgraten wird die Militärmusik Tirol am Freitag am Dorfplatz in Außervillgraten ein Konzert geben. Unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Hannes Apfolterer sorgen rund 50 Musikerinnen und Musiker für eine kostenlose musikalische Darbietung. Die Veranstaltung ist kostenlos, freiwillige Spenden fließen an „Licht ins Dunkel". Ab 20 Uhr geht's los, im Kultursaal – Haus Valgrata.

🔊➤ klang[kraft]werk in Innsbruck: Eine Präsentation und Vernissage der Soundinstallation und Lyrik-Lesung von Siljarosa Schletterer und Marius Weber in der historischen Turbinenhalle in Mühlau. Veranstalter ist das kulturnetz Tirol, Beginn ist 17 Uhr, Eintritt ist frei.

Veranstaltungsort der Vernissage ist die Turbinenhalle in Mühlau. © Kulturnetz Tirol

🎭➤ Viktor Gernot mit „Schiefliegen" in Schwaz: Mal mit Gitarre, mal mit Piano, mal mit engelsgleichem Gesang – Kabarettist Viktor Gernot ist vieles, auch wenn er allein auf der Bühne steht. In seinem neuen Programm spricht er über Erlebnisse, die er angeblich am eigenen Leib erfahren hat, verfälscht Lieder oder schlüpft in fremde Charaktere. Was davon wahr ist und was erfunden, können Interessierte versuchen herauszufinden – am Freitag um 20 Uhr, im Stadtsaal Schwaz. Tickets (ab 28,50€) gibt es HIER.

Viktor Gernot 2021 im SZentrum in Schwaz. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

💍➤ „Kleine Eheverbrechen" von Eric Emmanuel-Schmitt in Uderns: Gilles hat durch einen mysteriösen Unfall (war es ein Unfall?) sein Gedächtnis verloren. Seine Ehefrau Lisa, mit der er seit fünfzehn Jahren verheiratet ist, kehrt mit ihm in die gemeinsame Wohnung zurück. Ist es wirklich seine Wohnung? Ist Lisa wirklich seine Frau? Gilles kann sich (scheinbar?) an nichts erinnern. Wer ist er? Wer ist Lisa? Was für eine Ehe führten sie? Aufgeführt wird das Stück im Theater Steudltenn in Uderns, Beginn ist 20 Uhr. Kartenreservierungen unter office@steudltenn.com oder HIER.

🎹➤ klang_sprachen 2023 in Innsbruck: Die Programmreihe klang_sprachen verbindet zeitgenössische Musik mit Lyrik, in Zusammenarbeit des Kammerorchesters InnStrumenti und dem Lyrikfestival W:orte. Die textliche Grundlage liefert Raphael Urweider, der Literat wird auf deutsch und schwyzerdütsch sprechen, rappen und lesen, das Kammerorchester sorgt für die musikalische Untermalung. Um 20 Uhr im Treibhaus, Karten (18€ ) gibt es HIER.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können.

📅 FREITAG & SAMSTAG (2. bis 3. Juni)

⛰️➤ Alpine Trailrun Festival in Innsbruck: Bereits zum achten Mal findet das Trailrunning-Event in der Landeshauptstadt statt, in diesem Jahr werden über 4000 Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen. Dabei werden Streckenabschnitte zwischen sieben und 108 Kilometern sowie Höhenunterschiede von bis zu 4690 Metern bestritten. Wer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfeuern will, kann mittels Busshuttle an verschiedene Stationen gelangen. Zudem gibt es für alle Interessierten ein IATF-Expogelände. Mehr Infos gibt es HIER.

All jenen, die nicht live dabei sein können, steht am Samstag ab 7.15 bis 14 Uhr ein Livestream auf tt.com zur Verfügung.

4000 aus 65 Nationen nehmen am Trailrunning-Event in Innsbruck teil, Startschuss fiel am Donnerstag. © Ötztal

🎪➤ Circo Paniko – Gran Gala Paniko in Hall: Das Warten hat ein Ende: Der Circo Paniko kehrt nach Hall zurück, mit alten und neuen Charakteren, Posen und Rhythmen im Gepäck. Wer den Zirkus nicht kennt: er ist ein Mischung aus Komödie, zeitgenössischem Zirkus und Akrobatik, dazu gibt es Live-Musik. Wer das Spektakel nicht verpassen möchte: Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Hofratsgarten der Burg Hasegg. Bezahlt wird nach eigenem Ermessen nach der Show, mehr Infos gibt es HIER.

Circo Paniko kehrt zurück, mit neuen und wiederkehrenden Best-of-Nummern im Gepäck. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

😂➤ Gabriel Castañeda mit „Hardigatti" in Ehrwald: In seinem neuesten Stück widmet sich der Austromexikaner der Empörung. Ob über Amazon, den Campingurlaub, über Dreadlocks oder Winnetou-Faschingskostüme – Castañeda bringt alles auf die Palme. Des öfteren wird dem Mexikaner aus Tirol ein „Hardigatti” (zu Deutsch: „verflixt”) entfahren, wenn er sich quer durch die Auswüchse unseres Seins spottet. Wer seine scharfe Zunge und bitterbösen Pointen erleben will: um 20 Uhr tritt Castañeda im Zugspitzsaal in Ehrwald auf. Tickets (ab 33,60€) gibt es HIER.

Kabarettist, Drehbuchautor und Moderator Gabriel Castañeda. © Castaneda

📅 FREITAG bis SONNTAG (2. bis 4. Juni)

🥁➤ Zommkemma Festival 23 in Buch: Ort des Geschehens ist das „Kultur am Land" in Buch, geboten wird ein kunterbuntes Programm von Freitag bis Sonntag. Ein Highlight: Am Freitag um 20.30 Uhr legt Perkussionist und Handpan-Musiker Manu Delago einen Stopp in Buch ein, er ist bereits das zweite Mal auf „ReCycling Tour" und radelt dabei 1500 Kilometer von Innsbruck bis nach Amsterdam. Unterwegs tritt er mit seiner Band auf rund 20 Konzerten auf (Eintritt im VVK 20€, AK 25€). Am Samstag folgt eine kulinarische Reise im Rahmen des Weltbazars und Live-Musik, Samstag wird „zommkemma" auf der Groove Night u. a. mit Ska und Reggae, am Sonntag klingt das Festival aus mit Frühschoppen. Details zum Programm und Tickets gibt es HIER.

Perkussionist und Handpan-Pionier Manu Delago, begibt sich in den kommenden Wochen auf eine 1500km-Radtour von Innsbruck nach Amsterdam. © Thomas Böhm

📅 SAMSTAG (3. Juni)

🏐➤ Bewegt am See in Innsbruck: Kletterturm, Kanustation, Zirkusakrobatik, Frisbee, Parkour – beim Innsbrucker Sportfest am Baggersee in Rossau, wird an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten nicht gespart. Denn das ist auch der Sinn des Ganzen: niederschwellig können Besucherinnen und Besucher ihre Freude an Sport und Bewegung entdecken, sich ausprobieren und sich inspirieren lassen, bei freiem Eintritt. Das Fest ist gleichzeitig der Startschuss der Veranstaltungsreihe „Bewegt im Park". Von Juni bis September verwandeln sich die die Innsbrucker Park- und Grünanlagen zu Bewegungszonen für Kids und Erwachsene, HIER gibt es mehr Infos dazu.

Freuen sich auf die Sommersporttage am Baggersee: Arno Joast (Agentur Triebwerk), IKB-Bäderleiter Ulrich Mayerhofer, Sportstadträtin Elisabeth Mayr, Christian Lettner (Geschäftsführer Sportunion Tirol), Claus Triendl (Betriebsleiter Baggersee/IKB) und Johannes Mairoser (Referat Sportprojekte und Sportanlagen, v.l.). © M. Darmann

🎶➤ Haller StaTTfest: Im Salinenpark in Hall wird am Samstag ab 13 Uhr gegrillt und musiziert. Am Nachmittag startet das Kinderprogramm mit Tombola, Kletterturm und Oldtimer-Traktor fahren. Organisiert wird das StaTTfest von der Speckbacher Schützenkompanie Hall. Wer gerne eine Vorverkaufskarte mit Freigetränk ergattern möchte, bekommt diese bei den Kompaniemitgliedern. Kontakt: stefanie.hotter@gmx.at oder telefonisch unter +43676835846320.

🍻➤ Tiroler Braukunst in Hall: Bierbrauen ist Handwerkskunst – wer sich ein besseres Bild von heimischen Brauereien machen möchte, kann dies am Samstag am Stiftsplatz in Hall machen. Dort können von 10 bis 18 Uhr Biere verkostet werden, ob Pils über Märzen bis Bock, ob aromabehaftete oder holzfassgelagerte Biere. Dabei sind die Brauerei Windisch, Zillertaler Bier, die Bergbrauer, die Bierfabrik Innsbruck uvm. Für genügend Unterlage ist vor Ort gesorgt, mehr Infos HIER.

👭➤ Rising Baba Yaga I Women* in Arts Festival in Innsbruck: Im Quartier Bartlmä, einer ehemaligen Maschinenfabrik in Innsbruck, steigt am Wochenende das Rising Baba Yaga Festival, welches zu 100 Prozent von Frauen* organisiert und durchgeführt wird. Ob zum Tanzen, zum Connecten, zum Genießen: jeder* ist willkommen. (Mit * sind LQBTQI+ Personen gemeint). Karten (18€) gibt es HIER.

© Veranstalter

🚴🏽➤ MTB & eBike Fahrsicherheitstag 2023 in Innsbruck: Auf dem Marktplatz dreht sich am Samstag alles rund um das Rad. Kommen kann, wer einen Platten hat, seine Bremsen checken lassen will oder mit komplizierteren mechanischen Angelegenheiten kämpft. Es gibt Bike-Motorik-Parcours, Fahrtechnik-Sonderprüfungen, Tipps und Tricks von Profis über Einstellungen am Rad. Veranstaltet wird der Tag von den Naturfreunden Tirol, von 10 bis 15 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (3. bis 4. Juni)

👚➤ BeThrifty Vintage Kilo Sale in Innsbruck: Kiloweise Kleider zahlen, das ist der Gedanke hinter dem Vintage Markt, der am Wochenende in der Olympia World in Innsbruck stattfindet. Das Konzept: Die ergatterten Vintage-Pieces werden am Ausgang gewogen, das Gewicht bestimmt den Preis, basierend auf 45 Euro pro Kilo. Ein ganzes Kilo muss man deswegen aber nicht kaufen. Umgerechnet kosten Jeans damit rund 19 Euro, ein Kleid 12 Euro, ein T-Shirt 7 Euro. Geshoppt werden kann an beiden Tagen von 10.30 bis 18 Uhr. Stress haben muss man allerdings nicht beim Slot buchen: die Stangen werden den ganzen Tag über neu befüllt. Karten und Time-Slots sind HIER, Ticket gibt es aber auch vor Ort um 3€.

Die Vintage-Kleidung wird am Ausgang abgewogen und bezahlt. © Thomas Böhm

🧗➤ Internationaler Paraclimbing Event im Kletterzentrum Imst: Am Samstag und Sonntag messen sich Klettererinnen und Kletterer aus ganz Europa, den USA und Australien beim internationalen Paraclimbing Event im Kletterzentrum Imst. Der Alpenverein Imst Oberland organisiert zum 10. Mal diesen Event für Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderung. Der Eintritt ist frei, den Zeitplan findet man HIER.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können.

🌺➤ Wiltener Kultursommer in Innsbruck: Das beschauliche Stadtviertel Wilten ist ja nicht unbedingt als Fortgeh-Tipp bekannt. Im Sommer gibt's allerdings am Wiltener Platzl immer wieder Musik, Kunst und Kulinarik. Daher geht es an diesem Wochenende für Wiltener Verhältnisse rund auf dem Platz: Der Samstag startet mit Hip-Hop-Tanz und Live-Musik bis 22 Uhr, bis 23 Uhr gibt es Streetfood. Am Sonntag können die frühen Vögel um 10 Uhr im Latifee Studio yogieren. Mehr Infos HIER.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

📅 SONNTAG (4. Juni)

☕➤ 5-Uhr-Tee mit Krakatao in Schwaz: In den 60er und 70er Jahren war der 5-Uhr-Tee im Kolpinghaus Schwaz Legende. Krakatao hat in dieser Zeit zusammen mit anderen Gruppen immer wieder dort gespielt. Nun hat man diese alten Traditionen wieder auferstehen lassen, am Sonntag wird im SZentrum Schwaz aufgespielt. Das Programm orientiert sich an den Songs von damals: Beatles, Rolling Stones, Tommy James, Monkees, Deep Purple. Karten (15€ bzw. ermäßigt um 12€) gibt es in der Marien Apotheke in der Burggasse in Schwaz. Mehr Infos HIER.

Alte Footage der legendären 5-Uhr-Tees mit Krakatao in Schwaz. © Habermüller

🎞️➤ „Riafn" und „Der Untergang des Alpenlandes" in Bschlabs: „Riafn" handelt von einer filmischen Expedition in den Klangraum der Alpen, zwischen künstlerischem Ideal und dokumentarischer Wirklichkeit, mit Regie von Hannes Lang. „Der Untergang des Alpenlandes" von Christian Berger und Werner Pirchner, ist ein Kurzfilm. Als Rahmen des satirischen Films dient eine Art „tirolerische Welterzählung", die die Erschaffung der Welt (mit Tirol) als Mittelpunkt hat. Pirchner erhält von Gott den Auftrag, das „Alpenland“ „sauber“ zu halten. Der Film erinnert an vielen Stellen an die Arbeiten von Monty Python. Eintritt basiert auf freiwilliger Spende, Film ab ist um 20.30 Uhr im Pop-up-Kino Bschlabs, in der Gemeinde Pfafflar. Mehr Infos HIER.

📽️ Video | Film-Ausschnitt aus „Untergang des Alpenlandes"

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können.

💡➤ medienfrische konzert – Harry Triendl mit „Lightscapes" in Bschlabs: Der umtriebige Telfer Ambient- und Multimediakünstler Harry Triendl präsentiert auf dem Festival eine Multimedia-Performance. Laut Beschreibung legt Triendl „KlangLichter" in Schichtform aufeinander und bildet dadurch die Basis „für ein experimentelles KlangLichtGeflecht", Klangquellen sind u.a. Fieldrecordings, ergänzt wird das Ganze dann noch durch Live-Visuals. Die Performance beginnt um 19.30 Uhr im Pop-up-Kino Bschabls/Pfafflar, Eintrittspreis basiert auf freiwilliger Spende.

📽️ Video | Performance-Teaser von „Lightscapes"

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können.