Kletterer saßen in Ellmau in Wand fest: Mit Heli geborgen

Ellmau – Zwei Kletterer sind am Donnerstag in Ellmau per Hubschrauber aus der Wand geborgen worden. Der 30-Jährige und die 29-Jährige waren in den frühen Morgenstunden von der Wochenbrunner Alm zu Fuß zum Kopftörl (2058 Meter) aufgestiegen, um über den Kopftörlgrat zum Gipfel der Ellmauer Halt (2344 Meter) zu klettern.