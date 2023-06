Suchaktion in der Innsbrucker Sillschlucht abgebrochen: 40-Jähriger war daheim

In der Nacht auf Samstag hat ein Mann sich bei den Einsatzkräften telefonisch gemeldet und erklärt, dass er sich auf dem Weg zu einer Party in der Sillschlucht verletzt habe. Eine Party gab es jedoch nicht. Und auch der vermeintlich Vermisste tauchte plötzlich wieder auf – er war die ganze Zeit daheim.

Innsbruck – Ein vermeintlich Vermisster sorgte in der Nacht auf Samstag für eine großangelegte Suchaktion in Innsbruck – mittlerweile stellte sich heraus, dass es sich um einen falschen Alarm handelte.

Aber von vorne: Es war gegen 4 Uhr am Samstag, als ein 40-Jähriger selbst den Notruf wählte und angab, sich auf dem Weg zu einer Party in der Sillschlucht verletzt zu haben. Dann brach die Verbindung ab, der Mann war nicht mehr erreichbar. Sofort rückten Polizei und Bergrettung aus. Sie konnten zunächst auch noch das Handy des Mannes orten. Dennoch verlief die Suche in der Nacht erfolglos. Recht schnell kamen die Ermittler zu der Erkenntnis, dass es in der Sillschlucht in dieser Nacht gar keine Party gab.