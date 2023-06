Rapid trotz Patzer Vierter, Europacup-Showdown für Wiener Austria

Wien - Rapid Wien hat den vierten Platz in der Fußball-Bundesliga behalten und darf damit im Sommer in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation in den Europacup einsteigen. Die Grün-Weißen verloren am Samstag in der letzten Runde bei Austria Klagenfurt zwar mit 1:2. Da die Austria zeitgleich daheim gegen Meister Salzburg nur 1:1 spielte, reichte das aber. Im sportlich bedeutungslosen Duell zwischen Sturm und dem Liga-Dritten LASK gewann der Vizemeister aus Graz mit 2:0.