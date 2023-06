Rapid trotz Patzer Vierter, Europacup-Showdown für Austria

Wien – Rapid Wien hat den vierten Platz in der Fußball-Bundesliga behalten und darf damit im Sommer in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation in den Europacup einsteigen. Die Grün-Weißen verloren am Samstag in der letzten Runde bei Austria Klagenfurt zwar mit 1:2. Da die Austria zeitgleich daheim gegen Meister Salzburg nur 1:1 spielte, reichte das aber. Im sportlich bedeutungslosen Duell zwischen Sturm und dem Liga-Dritten LASK gewann der Vizemeister aus Graz mit 2:0.

Rapid vermied Play-off: Endrang 4 trotz 1:2 in Klagenfurt

Rapid hat die Fußball-Bundesliga-Saison auf Rang vier beendet. Die Hütteldorfer kassierten zwar am Samstag in der letzten Meistergruppen-Runde eine 1:2-Niederlage bei Austria Klagenfurt, profitierten aber vom Remis der Wiener Austria gegen Red Bull Salzburg und steigen damit im Sommer in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League ein. Der beschwerliche Umweg über das Play-off bleibt Grün-Weiß erspart. Klagenfurt stand schon zuvor als Sechster fest.





Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Austria muss nach 1:1 gegen Salzburg ins Europacup-Play-off

Das "Nachsitzen" bleibt der Wiener Austria nicht erspart. Im letzten Spiel der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga rang die Truppe von Michael Wimmer am Samstag Salzburg zuhause zwar ein 1:1 (0:1) ab, muss aber als Fünfter am Donnerstag (auswärts) und Sonntag (heim) kommender Woche im Kampf um einen Platz in der Qualifikation der Conference League im Play-off gegen den Sieger aus WAC - Austria Lustenau (Montag) antreten.

Die Salzburger, die sich bereits zwei Runden davor zum zehnten Mal in Folge die Meisterkrone aufgesetzt hatten, blieben dank des Treffers von Sekou Koita (30.) zum 16. Mal in Folge gegen die Austria ungeschlagen und verabschiedeten sich mit nur einer Niederlage in dieser Saison in den Urlaub. Andreas Gruber ließ die Austria-Fans in einem dramatischen Finish mit dem Ausgleich (90.) zwar noch auf einen Sieg und damit Platz vier hoffen, es sollte aber nicht mehr reichen. Rapid landete in der Endabrechnung einen Punkt vor dem Erzrivalen.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Sturm feierte 2:0-Sieg gegen LASK zum Saisonabschluss

Vizemeister Sturm Graz hat die Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den LASK beendet. In einem für die Tabelle belanglosen Duell setzte sich die Mannschaft von Christian Ilzer am Samstag zum Abschluss der Meistergruppe verdient mit 2:0 (2:0) durch. Der Linzer standen als einziger Sturm-Verfolger bereits vor der letzten Runde als Tabellendritter fest und beenden die Spielzeit mit nun sieben Punkten Rückstand auf die Grazer.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen