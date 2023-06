Reichenau konnte das Bregenzer Meisterstück nicht verhindern

Die SVG Reichenau wartet auch vor dem letzten Spieltag noch auf den ersten Sieg in der Regionalliga West und musste am Sonntag vor Heimpublikum SW Bregenz zum Titel gratulieren. Die Vorarlberger siegten standesgemäß 3:0. Bei uns könnt ihr euch das Match noch einmal in voller Länge anschauen.