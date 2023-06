Ofner verlor Paris-Achtelfinale gegen Tsitsipas glatt in drei Sätzen

Paris – Sebastian Ofner hat am Sonntag sein siebentes Spiel in Paris inklusive Qualifikation im Achtelfinale der French Open verloren. Der 27-jährige Steirer musste sich dem als Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nach guter Gegenwehr im ersten Satz letztlich glatt mit 5:7,3:6,0:6 beugen. Für Ofner bleibt aber ein für ihn sensationelles Turnier, der erstmalige Vorstoß in die Top 100 (um Platz 80) und mit 240.000 Euro sein bisher größter Preisgeldscheck.