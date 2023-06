Banken, Zinsen und Filmfestival in Innsbruck: Das war „Tirol Live“

Seit wenigen Wochen ist Alexander Weiß neuer Chef der Hypo Tirol Bank , quasi als Startgeschenk bekam die Landesbank von der weltgrößten Ratingagentur Standard&Poor’s mit A+ bei stabilem Ausblick ein höheres Rating. Wohin will er die Hypo steuern? Steigen die Zinsen weiter, wie steht es um die zuletzt schwieriger gewordenen Immobilienfinanzierungen? Zu diesen und anderen Fragen kam Weiß am Montag zu „Tirol Live“.

Anna Ladinig leitet das Internationale Film Festival Innsbruck (IFFI), das am 6. Juni eröffnet wird. Was haben die BesucherInnen des Festivals heuer zu erwarten, was sind die Schwerpunkte? Diskutiert wurde auch darüber, wie schwer sich Produktionen abseits der globalen Kino-Netzwerke tun. Ladinig hat zudem verraten, was aus ihrer Sicht einen guten Film ausmacht.