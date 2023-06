Sommer-Feeling auf deutschen Festivals: Bei Nova Rock wohl auch heuer „Hupf in Gatsch“

Bei den großen Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park hatten die Fans dieses Jahr so gutes Wetter wie seit 30 Jahren nicht mehr. Fürs Nova Rock in Österreich sind die Aussichten nicht ganz so rosig.

Nürnberg, Nickelsdorf – So muss Festival: In den Genuss von drei Tagen Sonne, Party und richtig guter Musik kamen die Besucher der deutschen Großevents Rock am Ring und Rock im Park am Wochenende. Meteorologen sprachen gar vom besten Wetter seit 30 Jahren. Die Stimmung bei den Zehntausenden Besucherinnen und Besuchern war dementsprechend ausgelassen. Die Rettungskräfte mussten lediglich ein paar Sonnenbrände und Kreislaufzusammenbrüche versorgen, auch die Polizei hatte weniger zu tun als im Vorjahr.





Nicht nur die Fans, auch die die Musik-Stars waren bestens gelaunt: Der Sänger von Fever 333 stellte sich am Nürburgring aufs Boxendach und ließ sich von unten bejubeln, Rapper Apache 207 fuhr mit einem rollenden Schiff durch das Publikum und die Foo Fighters lieferten am Tag ihrer Albumveröffentlichung zwei Stunden Show ab. Am Sonntagabend standen die Toten Hosen als letzte Band auf der Hauptbühne auf dem Programm.

📸 Bildergalerie | Eindrücke vom Rock am Ring 2023

Prognose fürs Nova Rock

Das gelungene Wochenende in Deutschland dürfte bei österreichischen Fans die Festival-Vorfreude steigern: Am Mittwoch startet das Nova Rock auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf. Die Vorbereitungen für das Mega-Event laufen auf Hochtouren und langsam müssen sich auch die Fans überlegen, was sie alles einpacken. Leider lautet der beste Tipp an dieser Stelle: Gummistiefel und Regenponcho.

Zwar können die Meteorologen das Wetter noch nicht auf die Minute genau vorhersagen. Eins ist aber schon fix: Von Mittwoch bis Samstag wird es unbeständig in Nickelsdorf. Zwischen 14 und 18 Grad erwarten die Experten der Geosphere Austria jeweils in der Früh. An den Nachmittag sollen die Temperaturen dann auf sommerliche 23 bis 27 Grad steigen und sogar die Sonne soll sich blicken lassen. An den Nachmittagen und Abenden ist dann aber mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Dass diese mitunter heftig ausfallen können, dürfte routinierte Nova-Rock-Gänger nicht aus der Fassung bringen.

Abgesehen davon: Eine Situation wie im Vorjahr, wo das Festival wegen Regens knapp vor einer Absage stand, soll ein neues Schlechtwetterkonzept verhindern. Auch an den Drainagen wurde gearbeitet, hatten die Veranstalter zuletzt versichert.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen

Auch heuer empfiehlt der ÖAMTC den 200.000 Besucherinnen und Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Nickelsdorf zu kommen. Die Anreise verteile sich zwar auf mehrere Tage, die meisten Besucher würden dafür aber den Mittwoch nutzen, hieß es. Ein Anfahrtskonzept soll einen reibungslosen Verlauf garantieren. Zu Staus dürfte es laut ÖAMTC aber trotzdem kommen (die Pannenhelfer des ÖAMTC sind vor Ort).

Wer dennoch mit dem Auto kommt: Die direkte Zufahrt zum Festivalgelände erfolgt über die Ost-Autobahn (A4). Sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Abfahrt Mönchhof umgeleitet. Die Erdberger Lände in Richtung A4 ist von Mittwochnacht bis Montag gesperrt. Örtlich wird zwar über die Nebenfahrbahn und den Ludwig-Kößler-Platz umgeleitet, es dürfte dennoch erhebliche Rückstaus geben. Besuchern aus der Wiener Innenstadt kommend wird daher geraten, großräumig auszuweichen.

Festivalgäste können nicht direkt zum Gelände gebracht oder von dort abgeholt werden, hierzu gibt es am Sportplatz Nickelsdorf einen eigens eingerichteten Parkplatz. Von dort gibt es einen Shuttle-Bus. (TT.com/reh)