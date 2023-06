Nächtliche Auseinandersetzung in Seefeld: 18-Jähriger bekam Faust ins Gesicht

Seefeld – In Seefeld kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern: Die beiden 18-Jährigen gerieten sich gegen 4.15 Uhr vor einem Café in die Haare. Dabei versetzte einer der beiden seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)