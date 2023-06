Fahrerflucht nach Unfall in Mötz: Spiegelglas traf Lkw-Lenker an Schläfe

Mötz – Ein schwarz lackierter Reisebus war am Montag in einen Unfall in Mötz verwickelt, doch der Lenker bzw. die Lenkerin beging im Anschluss Fahrerflucht. Laut Polizei geriet der in Richtung Süden fahrende Bus gegen 8.27 Uhr auf der Mötzer Landesstraße 236 über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte mit dem linken Seitenspiegel den linken Seitenspiegel eines entgegenkommenden Lkw.