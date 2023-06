Mann nach schwerem Sturz mit E-Bike in Achenkirch reanimiert

Achenkirch – Ein 52-Jähriger ist am Montag mit einem E-Bike in Achenkirch schwer gestürzt. Der Mann war als Teil einer elfköpfigen Gruppe in Richtung Norden unterwegs, als er beim leichten Anstieg auf Höhe der Kirche plötzlich auf die rechte Seite kippte und mit dem Kopf gegen die Gehsteigkante prallte.