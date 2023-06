Fragezeichen rund um Ausbau: Pflegeheime in Landeck und Zams in der Warteschleife

Landeck, Zams – In Zams gibt es derzeit zwei Senioren, die dringend einen Heimplatz suchen, aber keinen mehr finden, erzählt Heimleiter Toni Pircher. Die Betten sind voll. In Landeck mussten in den vergangenen Jahren Senioren immer wieder auch fremduntergebracht werden – bis in Einrichtungen in Innsbruck und im Unterland.