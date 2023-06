Berglauf- und Trailrunning-WM in Innsbruck feierlich eröffnet: Die besten Bilder

Die Berglauf- und Trailrunning-WM in Innsbruck und Stubai wurde am Dienstag in Innsbruck feierlich eröffnet. Am Mittwoch folgt die sportliche Fortsetzung: Die Bergläufer ermitteln (ab 13 Uhr, live tt.com und ORF Sport +) auf dem Weg zur Elferhütte ihre Weltmeister, Österreich hat Chancen.

Innsbruck – Der olympische Geist schwebte bei der Eröffnung am Dienstag vor dem Innsbrucker Landestheater durch die Reihen: Die Österreicherin Johanna Hiemer und der Norweger Stian Angermund verlasen vor den Zuschauern, unter ihnen auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, den WM-Eid: „Ich will nichts anderes hinterlassen als meine Fußspuren.“ Die Kampagne „Leave no trace“ (Hinterlasse keine Spur) steht sinnbildlich für die Gefühlswelt der Trailrunner und Bergläufer, die ab Mittwoch um Medaillen kämpfen.





Das Gastgeberland Österreich hegt neben dem Wunsch nach Tourismuswerbung jenen nach einer Medaille. Doch so realistisch muss man sein: Die größte, wenn nicht sogar einzige Chance tut sich am Mittwoch im Vertical der Damen auf (14 Uhr), wenn sich mit Andrea Mayr die Silbermedaillengewinnerin des Vorjahrs und sechsfache Weltmeisterin auf die Strecke begibt: „Es ist nicht ganz mein Terrain“, gestand die Ärztin aus Oberösterreich angesichts der Flachpassagen am Start in Neustift und zwischendurch bei der Autenalm.

📽️ Video | WM-Eröffnung in Innsbruck zum Nachschauen

Aber wer siebenmal die Strecke besichtigte, darf sich mit Fug und Recht als Lokalmatador bezeichnen. Mayr auf den Fersen: eine Flut von aussichtsreichen Athleten aus Uganda, Kenia, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und England. Bis gestern hat die 43-Jährige keinen Blick in die Nennliste geworfen. Wohl auch, weil sie dem Unvermeidbaren keinen Raum schenken will: „Sie ist ein wenig nervös“, gesteht ihr Partner Andreas, der ihr den Rücken freihält.

Geballte Berglauf-Kompetenz: Andrea Mayr (43) und Helmut Schmuck (60) bringen es zusammen auf acht WM-Titel. © WMTRC 2023

Und wohl auch Helmut Schmuck, der 60-jährige Salzburger. Selbst war der Polizist zweimal Weltmeister, dazu wie Mayr Olympiastarter im Marathon. Immer noch betreibt der Berglaufreferent täglich Sport, der Trailrun-Trend wertet auch den Berglauf auf: „Früher gingen bei Weltmeisterschaften 400 bis 500 Leute an den Start. Aber Berglauf stagniert und Trailrun boomt mit Unterstützung des Tourismus.“ Das freut den Pinzgauer, das Heimspiel in Innsbruck/Stubai könne deshalb nicht nur mit der rot-weiß-roten Brille bewertet werden: „Bei den Männern ist die Dichte höher, da wären die Top 20 eine große Sache.“

Bei Andrea Mayr, neben Schmuck selbst so etwas wie eine Berglauf-Legende, sei hingegen alles möglich – auch eine Medaille. Und dass die Strecke zwischenzeitlich flach sei, habe man simuliert. Auf dem anspruchsvollen Kurs mit 7 km und 1020 Höhenmetern hinauf zum Elfer wird Mayr keinen Müll, aber sicherlich Spuren hinterlassen.

📍 Berglauf- und Trailrunning-WM in Tirol Programm in Innsbruck und im Stubai: Mittwoch, 11 Uhr: Public Race. 13 Uhr: Start Vertical Herren. 14 Uhr: Start Vertical Damen (Freizeitzentrum Neustift). Rahmenprogramm, Innsbruck (Landestheater-Vorplatz: EXPO, Live-Übertragung der Rennen; 18.30 Uhr: Siegerehrung Vertical. 19.30 Uhr: Stubete Gäng. Neustift (Freizeitzen­trum): EXPO; 19.30 Uhr: John Blow. 20 Uhr: DJ InStyle. Donnerstag, 9 Uhr: Start Trail Short Damen und Herren (Vorplatz Tiroler Landestheater). 13 Uhr: Zieleinlauf (Freizeitzentrum Neustift). Freitag, 9 Uhr: Start Trail Long Damen und Herren (Freizeitzentrum Neustift). 14.30: Zieleinlauf (Vorplatz Tiroler Landestheater). Samstag, 10 Uhr: Start Mountain Classic Junioren Herren. 11 Uhr: Start Mountain Classic Junioren Damen. 12 Uhr: Start Mountain Classic Herren. 14.00: Start Mountain Classic Damen. 19.30: Schlusszeremonie (Vorplatz Tiroler Landestheater). Österreichische Teilnehmer Mittwoch: Andrea Mayr (Oö.), Karin Freitag (T), Sandrina Illes (W) bzw. Manuel Innerhofer (S), Martin Enzenberger (Oö.), Martin Mattle, Florian Zeisler (beide T).