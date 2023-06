Junge Frau berichtet über Erfahrungen bei Rammstein-Konzert, Band geht Vorwürfen selbst nach

Die deutsche YouTuberin Kayla Shyx meldete sich zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann zu Wort und berichtete über ihre Erfahrungen bei einem Konzert der Band. Diese will den Vorwürfen selbst nachgehen.

München – Die deutsche Band Rammstein geht Vorwürfen des möglichen Machtmissbrauchs ihres Sängers Till Lindemann selbst nach. Auch dafür hat die Berliner Band nach dpa-Informationen nach dem Start der laufenden Tour in Vilnius in Litauen eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Ziel ist, die Sachlage aufzuklären. Dabei geht es u.a. um den Einsatz von Drogen ohne Wissen der Beteiligten im Umfeld des Konzertes. Rammstein steht morgen am ersten von vier Abenden auf der Bühne des ausverkauften Olympiastadions. Insgesamt werden 240.000 Fans erwartet.





Mehrere Frauen erhoben in den vergangenen Tagen – zuerst online und später in unterschiedlichen Medien vornehmlich anonymisiert - Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Lindemann. Die Frauen schildern auch Situationen möglichen Übergriffen des 60-Jährigen Sängers. So berichteten junge Frauen von einem perfiden Rekrutierungssystem. Sie seien vor und während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie den Rammstein-Gig im vordersten Bereich vor der Bühne („Row Zero“) miterleben und anschließend zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach den Berichten einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

YouTuberin berichtet über Erfahrungen

Zuletzt meldete sich die deutsche YouTuberin Kayla Shyx online zu Wort und berichtete in einem halbstündigen Video über ihre Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert 2022 in Berlin. Sie beschreibt darin, wie sie sei von einer Frau für die Aftershow-Party eingeladen worden. Mit einer Reihe anderer Mädchen, deren Alter laut der YouTuberin nicht kontrolliert worden war, wurde sie in einen separaten Raum „eskortiert“, erzählt sie. Die YouTuberin berichtet außerdem, dass den Mädchen dort offensiv Alkohol angeboten wurde. Das gestern Abend veröffentlichte Video wurde bisher über 1,4 Mio. Mal angeklickt.

📽️ Video | Kayla Shyx berichtet von ihren Erfahrungen

Rammstein hatte die Vorwürfe von möglichem Machtmissbrauch und Übergriffen schon Ende Mai dementiert. In einer zweiten Stellungnahme verurteilte die Band, die als erfolgreichster deutscher Musikexport gilt, „jede Art von Übergriffigkeit“. Rammstein betonte außerdem, die Band habe das Recht nicht vorverurteilt zu werden. Für die vier Rammstein-Konzerte in München sind bereits Veränderungen angekündigt: So soll es die „Row Zero“ in Olympiastadion nicht geben, ebenso wie keine Aftershow-Partys. Außerdem habe das Management ein Awareness-Konzept angekündigt, dessen Details allerdings noch nicht vorliegen. In Wien werden Rammstein am 26. und 27. Juli im Happel-Stadion erwartet. (TT, dpa)