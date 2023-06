Filmische Mutmacher in Zeiten multipler Krisen: Internationales Filmfestival Innsbruck eröffnet

Zum Start des Internationalen Filmfestivals Innsbruck (IFFI) wurde am Dienstagabend das ukrainische Roadmovie „Luxembourg, Luxembourg“ im ausverkauften Leokino gezeigt. Rund 80 weitere Filme stehen bis Sonntag auf dem Programm.

Innsbruck – Das Internationale Filmfestival Innsbruck (IFFI) startete heute mit einer ausverkauften Vorstellung des Eröffnungsfilms „Luxembourg, Luxembourg“ in seine 32. Ausgabe. Das ukrainische Roadmovie von Antonio Lukich erzählt die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die sich auf den Weg zu ihrem sterbenden Vater nach Luxemburg machen.

Sehen kann man den Film im Rahmen des IFFI auch am Freitag, 21.45 Uhr im Cinematograph.

Noch bis Sonntag stehen rund 80 Filme aus aller Welt, die in globalen Kinonetzwerken unterrepräsentiert sind, auf dem IFFI-Programm. Kuratiert wurde die Filmauswahl von Festivaldirektorin Anna Ladinig, die die heurige Festivalausgabe mit dem Motto „We are not alone“ überschrieben hat.