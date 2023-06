TT-Forum in Reutte: „Wenn das Tonnagelimit fällt, sind wir endgültig erledigt“

Beim TT-Forum wurden mögliche Auswege aus dem Verkehrsdilemma an der Fernpassroute gesucht. Eine Lösung rückt in weite Ferne.

Strigl glaubt nicht an „die eine Lösung“: „Man kann sich viel wünschen. Aber eine Großtunnelvariante wird nicht funktionieren, denn das bedeutet mehrspurigen Ausbau und damit fällt auch die Tonnagebeschränkung von 7,5 Tonnen. Momentan zählen wir 1400 Lkw am Tag. Beim Bau eines Großtunnels können wir da gleich ein paar Nullen dranhängen. Dann sind wir die zweite Transitroute.“ Strigl ist prinzipiell jede Maßnahme recht, die den Verkehr mindert. „Aus meiner Sicht ist aber derzeit der Bau des Scheiteltunnels die einzig rechtlich mögliche und realistische Variante.“

Dem widerspricht Dablander in aller Deutlichkeit: „Kein Scheiteltunnel und auch kein anderer Tunnel. Wir müssen dosieren, dosieren und nochmal dosieren. Es dürfen nur so viele reinfahren, wie die Straße verträgt. Und wenn voll ist ist voll. Dann können sie sich meinetwegen auf der Autobahn bis Flensburg stauen wenn sie wollen.“ Langfristig soll ihrer Meinung nach der Bahnausbau eine Verkehrswende bringen. Allerdings stelle die Bahn derzeit weder für Touristen, noch für Einheimische eine Alternative dar. Früher hat der Zug 2 Stunden und 20 Minuten von Reutte nach Innsbruck gebraucht. Das ging. Derzeit braucht er drei Stunden. Das ist völlig inakzeptabel.“

Schwarz hingegen will zuerst die zwölf Bürgermeister der Anrainergemeinden auf eine Schiene bringen: „Der Toni (LH Mattle, Anm. der Redaktion) hat gesagt, vom Land kommt nichts. Wir müssen was bringen. Also müssen wir kreativ werden und Maßnahmen erarbeiten, Geschlossenheit an den Tag legen und miteinander eine Lösung finden. Wir brauchen ein Gesamtkonzept vom Grenztunnel Füssen bis Nassereith.“ Ein Scheiteltunnel sei sicher auch denkbar, „aber nicht hinunter zum Fernsteinsee, wo das nächste Nadelöhr in Form einer Brücke, zwei Zebrastreifen und einem 30er wartet. Da stockt der Verkehrsfluss ja wieder. Wenn dann muss die Trasse vom Tunnel weg links den Berg entlang nach Nassereith.“