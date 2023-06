Fotos, Video und Höchstweiten: Das war die Golden Roof Challenge in Innsbruck

Weit und hoch – das war das Motto bei der 19. Auflage der Golden Roof Challenge in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. Bei uns könnt ihr euch das Event noch einmal anschauen. Außerdem gibt's die besten Bilder zum Durchklicken.

Innsbruck – Sportliche Höchstleistung und Partystimmung? Das muss in Innsbruck kein Widerspruch sein. Die Maria-Theresien-Straße verwandelte sich an diesem lauen Sommerabend in eine Arena für die Stabhoch- und Weitsprung­stars, darunter bekannte Namen wie „Blade Jumper“ Markus Rehm (GER) oder Tajay Gayle (Weitsprung-Weltmeister 2019) aus Jamaika. Das sensationelle WM-Gold für Bergläuferin Andrea Mayr wirkte ansteckend, die Euphorie übertrug sich auf die Zuschauer der 19. Golden Roof Challenge.