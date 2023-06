Brand in Terfener Tunnel gelöscht: 200 Personen werden aus Zug evakuiert

Fritzens – Am Mittwochabend wurden rund 20 Feuerwehren aus der Umgebung zu einem Brand im Terfener Tunnel in der Nähe von Fritzens alarmiert. Ein Nightjet nach Hamburg/Amsterdam mit ungefähr 200 Personen befand sich im Tunnel. Ein Auto auf dem Autoanhänger soll durch einen Oberleitungsschaden in Brand geraten sein. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht.