Ärztekammer will Strafe für verpasste Termine

Wien – In regelmäßigen Abständen ruft die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) ihre Mitglieder dazu auf, Stornogebühren für nicht wahrgenommene Termine in Ordinationen zu verrechnen. Also für „No-Show-Patienten“, die zum vereinbarten Zeitpunkt (ohne guten Grund wie etwa einen Unfall oder einen familiären Notfall) nicht erscheinen und auch nicht rechtzeitig absagen.