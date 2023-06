Von Druckwelle erfasst: 82-Jähriger in Mayrhofen beim Abfeuern von Schützenkanone verletzt

Mayrhofen – Beim Abfeuern einer Kanone im Zuge einer Fronleichnamsprozession ist am Feiertag ein Schütze in Mayrhofen verletzt worden. Laut Polizei feuerten der 82-Jährige und ein 66-Jähriger an verschiedenen Standorten in Mayrhofen Salutschüsse mit der Kanone ab.