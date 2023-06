Beinahe-Unglück in Bayern: Notbremsung verhindert Kollision von zwei Railjets

Am Donnerstagabend wäre es bei Teisendorf im Berchtesgadener Land fast zu einer Katastrophe gekommen. Ein Railjet wäre auf der Strecke von München nach Salzburg fast auf einen stehenden Zug aufgefahren. Eine geistesgegenwärtige Reaktion des Lokführers dürfte wohl Schlimmeres verhindert haben.

Teisendorf – Gefährliche Szenen spielten sich am Fronleichnamstag auf einer Bahnstrecke im Berchtesgadener Land in Bayern ab: Nahe Teisendorf wären am Abend um ein Haar zwei Railjets der ÖBB kollidiert. Das berichtet BGLand24.de unter Berufung auf die zuständige Bundespolizeiinspektion Freilassing.