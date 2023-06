Der erste Koleos im Espace-Gewand: Kampf der 3. gegen die 6. Generation

Porto – Der Koleos hat nach zwei Generationen ausgedient, der Espace nach fünf Generationen ebenso – und doch überleben irgendwie beide. Renault verschmilzt die beiden Modellreihen gekonnt, indem der Hersteller einerseits weiterhin auf das Thema Midsize-SUV setzt, andererseits nicht die traditionsreiche Bezeichnung „Espace“ verstauben lassen will. Die Entscheidung sieht so aus: Der Koleos hat als Namensgeber das Zeitliche gesegnet, der Espace verschwindet als Großraumlimousine. Dafür ziert sein Name nun das nächste mittelgroße Sport Utility Vehicle der Franzosen.