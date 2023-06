Ganzer Gipfel bei Galtür in die Tiefe gestürzt: „Auch das Gipfelkreuz ist weg“

Galtür – Ein dumpfes Grollen, Tonnen an Fels, die sich in Bewegung setzen, eine Gesteinslawine, die binnen eines Augenblickes in die Tiefe stürzt. Festgehalten in einem Video eines Augenzeugen. Es sind beklemmende Szenen, die sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Nordwestflanke am Südlichen Fluchthorn im Gemeindegebiet von Galtür abspielen. Binnen weniger Minuten ist der Spuk vorbei und am Berg eine klaffende Wunde zu sehen.