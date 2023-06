Zweikampf zwischen Kolsass und Silz

Innsbruck – Der TC Kolsass will ins Finale; geht kein Risiko ein. Auch nicht gegen im Ranking schlechter platzierte Gegner. Mit Peter Grissmann auf Nummer 1 fegte Kolsass am vierten Spieltag der Tiroler Tennisliga Fügen mit 9:0 vom Platz und verteidigte souverän die Tabellenspitze. Auf den Fersen bleibt Titelverteidiger Silz, der mit einem reinen Tiroler Team den IEV 8:1 bezwang und den Zweikampf befeuerte. Doppelstärke bewies der Parkclub Igls, der einen 2:4-Rückstand in den Einzelspielen mit drei Doppelsiegen in der wegen Regens in die Halle verlegten Begegnung in einen 5:4-Sieg ummünzte. (r.u.)