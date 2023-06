Buschreiter küren ihre Tiroler Meisterinnen in allen Klassen

Tirols Vielseitigkeitsreiterinnen kürten am Wochenende in St. Martin im Mühlkreis ihre Landesmeisterinnen 2023. Dabei setzte sich Mirjam Mayer (PSZ Inzing u. Umgebung) auf Shannondale Leroy in der Allgemeinen Klasse vor Joanna Schorn (RV Mieming) auf Clara Del Emparito durch. In der Seniorenklasse (40+) für Warmblutreiter gewann Marietta Von der Thannen (Pferdefreunde Tschaperhof) vor Ruth Zobl (Reitverein Mieming) und Anita Gruber (Reitstall Pill).