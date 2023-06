Sandoz-Trennung im Gang: „Wir sind auf Wachstum gepolt“

Sandoz bezieht in Kufstein ein Stadtbüro für 50 Mitarbeiter aus 20 Nationen. Die Abspaltung von Novartis steht vor dem Abschluss: „halbe-halbe“ wird bei den Beschäftigten gemacht.

Kundl, Kufstein – Der noch zum Pharmakonzern Novartis gehörende Generikahersteller Sandoz hat gestern sein neues Stadtbüro im Zentrum Kufsteins bezogen. Untergebracht wird dort der „Business to Business“-Bereich (B2B) von Sandoz sein, 50 der weltweit 100 Mitarbeiter in dieser Sparte werden auf vier Etagen in den neuen Räumlichkeiten Platz finden. Ein bunter Beschäftigten-Mix aus 20 Nationen zieht in das Gebäude ein, wie Sandoz-Österreich-Chef Michael Kocher schilderte: „Wir sind auf Wachstum gepolt und sind gekommen, um zu bleiben.“

Ein Argument für die Standortwahl sei auch das internationale Schulangebot plus Fachhochschule in der Festungsstadt gewesen. Dies seien „sehr attraktive Rahmenbedingungen für unsere Teams, die stark international ausgerichtet sind“, so Kocher. Man wolle nun „eine Nähe zur internationalen Schule und zur Fachhochschule aufbauen“, betont er. Kufsteins Bürgermeister sieht die Ansiedelung von Sandoz als „große Auszeichnung, die unsere Stadt damit noch internationaler und attraktiver macht“.

In der Thematik um den allgemeinen Fachkräftebedarf und Mitarbeitermangel hat auch die Politik noch viel Arbeit vor sich. Das räumte auch Wirtschafts-LR Mario Gerber (ÖVP) ein. Man werde Arbeit auch „steuerlich anders bemessen müssen“, meinte er. Und wer in der Pension weiterarbeiten wolle, sollte laut Gerber überhaupt von Lohnsteuer befreit sein.

Unterdessen schreitet in Tirol die Entflechtung von Sandoz aus dem Novartis-Konzern fort. Wie berichtet, wird Sandoz noch heuer als eigenständiges Unternehmen an die Schweizer Börse gebracht. Die Trennung der miteinander seit jeher sehr eng verzahnten Standorte Kundl und Schaftenau hätte eigentlich schon im April vollzogen sein sollen, wurde aber auf 1. Juli verschoben. Dieser Termin wird halten, betonte Sandoz-Österreich-Chef Kocher. Von den rund 5200 ArbeitnehmerInnen von Novartis Österreich wird die Hälfte, also rund 2600 Beschäftigte, nach der Abspaltung zu Sandoz wandern, die andere Hälfte bleibt beim Novartis-Konzern. Einige Produkte wird Novartis in Lohnfertigung für Sandoz herstellen.