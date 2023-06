Autor von „No Country for Old Men“: Cormac McCarthy gestorben

Santa Fe – Der US-Schriftsteller Cormac McCarthy, Autor von Bestsellern wie „Die Straße“ oder „Kein Land für alte Männer“, ist tot. McCarthy sei am Dienstag im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico „eines natürlichen Todes“ gestorben, sagte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur in New York. Auch der Knopf-Verlag und John McCarthy, der Sohn des Schriftstellers, bestätigten den Tod von McCarthy.