Zeitzeugen für die Geschichte des „Café Schindler“ gesucht

Innsbruck – Bei ihrem Besuch in Innsbruck vor einem Jahr war der Andrang groß. Am Freitag kommt Meriel Schindler aus London zurück in die Stadt am Inn, aus der ihr Vater Kurt 1938, mit 13 Jahren, vor den Nazis nach England fliehen musste. Meriel wird im Café „Das Schindler“ aus ihrem biografischen Buch vorlesen, in dem sie ihre Familienchronik aufarbeitet. Geboren 1964 in London, übersiedelte sie als Teenager nach Tirol und ging später zurück auf die Insel, wo sie heute als Juristin arbeitet.