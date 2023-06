Heute fällt die Entscheidung über den MCI-Spatenstich

Als Folge der Volkszählung 2021 hat das Innenministerium die Verteilung der 183 Mandate im Nationalrat neu geregelt. Aus Tirol können ab der kommenden Nationalratswahl höchstens 16 Sitze besetzt werden, aus Kärnten nur noch zwölf. Gewinner ist der Wahlkreis Innsbruck-Land, zu dem auch der Bezirk Schwaz gehört, Verlierer ist „Kärnten Ost“: Die Neuregelung bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Tiroler Riege im Parlament anwächst. Denn das Wahlrecht führt dazu, dass Mandate aus den Regional- und Landeswahlkreisen ins dritte Ermittlungsverfahren wandern können. In Tirol war das nach der Wahl 2019 bei drei von 15 der Fall. Diese Mandate werden über die sogenannten Bundeslisten vergeben. Das macht die Sache kompliziert: Denn auf diesen Listen können die Parteien auch Tirolerinnen und Tiroler platzieren, was wiederum zu einem Plus für Tirol führen könnte. (sabl)