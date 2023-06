Kind (12) in Niederösterreich in Hundebox gesperrt und gequält: Offenbar weitere Frau verhaftet

Nachdem ein Schüler die Quälerei seiner eigenen Mutter in Niederösterreich nur knapp überlebt hat, wurde laut Medienberichten eine weitere Frau verhaftet. Der Bub lebt unterdessen bei seinem Vater.

Waidhofen an der Thaya – Nach Bekanntwerden der Misshandlung eines Zwölfjährigen in Niederösterreich, der von seiner eigenen Mutter in einen Hundezwinger gesperrt und gequält worden sein soll, wurde offenbar auch eine zweite Frau verhaftet. Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll die 32-jährige Mutter der 40-Jährigen hörig gewesen sein. Unklar ist, ob die Frau von den Taten der Mutter gewusst hat und welche Rolle sie dabei spielte.

Vermutet werde nach der Sichtung von Chats durch das Landeskriminalamt Niederösterreich eine Beitragstäterschaft. Die Festnahme erfolgte laut einem Polizeisprecher am 3. März auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems. Die 40-Jährige wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert und sitzt nun – so wie die Hauptbeschuldigte – in Untersuchungshaft.

Die 32-Jährige soll laut Krone aus einem wohlsituierten Haus stammen, aber einen schlechten Kontakt zu ihrer Familie gehalten haben. Sie litt demnach auch an psychischen Problemen. Wie berichtet, soll sie ihren Sohn im Winter gefesselt und geknebelt in einen Hundekäfig eingesperrt haben. Vorgeworfen wird ihr außerdem, dass sie das Kind ohne Nahrung mit Schlägen und Kälteduschen bei Minusgraden so sehr geschwächt hat, dass der Bub zeitweise ins Koma fiel. Mittlerweile befindet sich der Zwölfjährige in der Obhut seines Vaters und hat sich gesundheitlich soweit gut erholt. Zwischen den getrennt lebenden Eltern soll ein erbitterter Sorgerechtsstreit entbrannt sein.

Eine Sozialarbeiterin hat dem Buben vermutlich das Leben gerettet, als sie nach einer Kontrolle im November vergangenen Jahres Alarm schlug. Die Mutter wurde daraufhin festgenommen und sitzt derzeit immer noch in U-Haft. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes, Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen und Freiheitsentziehung ermittelt. Derzeit wartet die Staatsanwaltschaft noch auf ein psychiatrisches Gutachten. Eine Beschwerde gegen die U-Haft wurde inzwischen vom Obersten Gerichtshof abgewiesen. (TT.com)