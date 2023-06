Tiroler Landestheater siebenmal für Österreichischen Musiktheaterpreis nominiert

Wien, Innsbruck – Geht zum Abschied von Intendant Johannes Reitmeier ein Preisregen über dem Tiroler Landestheater (TLT) nieder? In sieben Kategorien sind vier Produktionen des TLT für den Österreichischen Musiktheaterpreis 2023 nominiert (wird am 7. September in Wien vergeben). Nur die Wiener Volksoper kommt mit neun Nominierungen auf mehr.