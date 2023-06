Milch „aus dem zweiten Stock Tirols“: Hochwertige Almprodukte nach wie vor gefragt

Absam – Anfang Juni beginnt in Tirol die Almsaison und damit auch die „Sommerfrische“ für die Heumilchkühe. Von Juni bis September wird die frische Milch von den Zillertaler Almen eingesammelt und in Mayrhofen abgefüllt. „Bewegung, viele Kräuter, frische Luft und wärmende Sonnenstrahlen sorgen für Wohlbefinden der Tiere und damit auch für gute Produkte“, betonte Christian Kröll, Geschäftsführer der ErlebnisSennerei Zillertal, bei der jährlichen Pressekonferenz zu Beginn der Almsaison. So enthalte Alm-Vollmilch im Gegensatz zu handelsüblicher Vollmilch etwa ein Drittel mehr Omega-3-Fettsäuren. Die Sennerei bietet neben Trinkmilch, Graukäse und Jogurt auch Alm-Buttermilch an. Man wolle die Produktpalette erweitern, erklärte Kröll bei dem Gespräch in der Fachberufsschule für Tourismus in Absam.